Auftritte und Workshops im Rhein-Kreis Neuss Abschlusskonzert des Niederrhein Musikfestivals verschoben

Die Neuproduktion des Niederrhein Musikfestivals „Ein Siegel aus Rubin – Jüdische Kulturdialoge in Wort und Klang“ sollte am Sonntag, 22. Oktober, seine Premiere feiern und damit zugleich das Finale des diesjährigen Musikfestivals bilden. Doch aufgrund der aktuellen politischen Situation haben die Veranstalter sich entschieden, das lange im Voraus geplant Abschlusskonzert in der Langen Foundation für dieses Wochenende kurzfristig abzusagen. „Es ist für uns von höchster Bedeutung, die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten zu gewährleisten, und wir fühlen uns nicht imstande, dies zur Zeit zu garantieren“, sagt die künstlerische Festivalleiterin Anette Maiburg. Stattdessen ist geplant, das gesamte Konzertprojekt im Juni 2024 nachzuholen. „In der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat“, so Maiburg. Über den genauen Nachholtermin werden die Besucher des Niederrhein Musikfestivals rechtzeitig informiert.