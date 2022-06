Langen Foundation in Neuss : Niederrhein Musikfestival lädt zum Auftaktkonzert

Neuss Auch in diesem Jahr lädt das Niederrhein Musikfestival zu verschiedenen Konzerten: Los geht es am Samstag, 18. Juni, mit einer besonderen Spurensuche im Orient.

Bei seinem diesjährigen Auftaktkonzert am Samstag, 18. Juni, 20 Uhr, geht das Niederrhein Musikfestival in der Langen Foundation auf Spurensuche: „Oriental Colours – West-östliche Begegnungen“, heißt die Veranstaltung, die sich aus Musik, Tanz und Literatur zusammensetzt und sich rund um Persien dreht. Persien gehört zu den ältesten Hochkulturen der Welt, heißt es im Programm, und hat demzufolge das künstlerische und musikalische Gesicht des mittleren Orients in so erheblichem Maße geprägt, dass sich selbst die ältesten Schichten nicht nur von Archäologen aufdecken lassen.