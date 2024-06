Niederrhein Musikfestival wird 20 Jahre Musikalische Reise durch die Welt

Noch bevor es so weit ist, treten der argentinische Bandonéon-Spieler Marcelo Nisinman und Anette Maiburg am Sonntag, 18. August, 18 Uhr, im Innenhof von Schloss Dyck in den Dialog der Liebe. Unter dem Titel „Diálogos de amor“ lassen sie unter anderem Dietrich Buxtehude, Juan Carlos und Astor Piazzolla aufeinandertreffen. Wer möchte, kann zuvor an einer Parkführung teilnehmen. Aus dem Amazonas an die Landschaft des Niederrheins geht es am Sonntag, 8. September, 17 Uhr: In der Stammenmühle Nettetal gastiert das Duo „Wein, Weib & Cello“ und vereint Naturklänge mit literarischen Geschichten. Von unterschiedlichen Elementen ist die Musik von „Los Pipos“ vereint, die sich der „Latin Fusion“ verschrieben haben und mit ihrer Musik in südamerikanische Landschaften entführen. Zu Gast sind sie am Samstag, 14. September, 19.30 Uhr, im Bauerngarten des Tuppenhof Kaarst. Zum Abschluss spielen Anette Maiburg und der Harfenist Emmanuel Ceysson (Philharmonie Los Angeles) am Freitag, 20. September, 19 Uhr, Naturimpressionen für Flöte, Harfe und Tanz in der Kirche Wickrathberg in Mönchengladbach.