Niedergermanischer Limes : Neuss begeht ersten Jahrestag als Welterbe-Stadt

Die Karte zeigt den Verlauf des Niedergermanischen Limes. Foto: Karte: Steve Bödecker, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Grafik: Martin Pütz, LVR-LandesMuseum Bonn; Kartengrundlage GLOBE Task Team and others

Neuss Vor einem Jahr wurde der Niedergermanische Limes vom Unesco-Welterbekomitee zur Welterbestätte ernannt. Auch in Neuss kann man auf Römer-Spurensuche gehen.

Happy Birthday, Welterbestadt Neuss! Vor einem Jahr wurde der Niedergermanische Limes vom Unesco-Welterbekomitee zur Welterbestätte ernannt. Die Stadt arbeitet seither an Konzepten, das Römer-Erbe noch stärker zu betonen und bestenfalls auch touristisch mehr davon zu profitieren. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) organisiert unterdessen eine „Welterbe-Geburtstagsveranstaltung“, die am Sonntag, 31. Juli, 11 bis 17 Uhr, unter dem Motto „Grenzen des Römischen Reiches – Niedergermanischer Limes“ in den Archäologischen Park Xanten lockt. Verschiedene Mitmachaktionen und Führungen machen das Welterbe an diesem Tag für die Besucher erfahrbar.