Paul Kudlich wechselt zu HC & S Klinikberater verstärkt sich mit Experten aus Neuss

Dass Unternehmen wie HC & S derzeit auf Wachstumskurs sind, sagt auch etwas über das Gesundheitssystem in Deutschland aus. Gerade in den Krankenhäusern gebe es viel zu tun, sagt Krämer – und meist geht es bei Aufträgen an Firmen wie HC & S um die Begleitung von Sanierungen, Fusionen aber auch schon von Insolvenzen. Das Krankenhauswesen brauche dringend eine Professionalisierung, sagt Krämer, der in der Praxis gerade bei Kliniken in kommunaler Trägerschaft eine fehlende Veränderungsbereitschaft feststellt, Aufsichtsräte erlebt, die sich ins operative Geschäft einmischen – und Geschäftsführer, die wie ein Politiker an ihre Vertragsverlängerung denken.