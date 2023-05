Kultur im Rhein-Kreis Neuss NGZ verlost Tickets für das sommerliche Winterkonzert

In diesem Jahr dreht sich dabei alles um musikalische Spuk- und Gruselgeschichten in verschiedenen Zeiten. Wie gewohnt wird das Orchester der Heinrich-Heine-Universität unter der Leitung von Silke Löhr spielen – unterstützt werden sie von insgesamt sechs Solisten aus der Oper und dem Musical. Während das Konzert traditionsgemäß im Januar stattfindet, wird die Musik in diesem Jahr ausnahmsweise am Samstag, 17. Juni, 20 Uhr (Einlass ab 19.45 Uhr) im Zeughaus erklingen.