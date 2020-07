NGZ-Aktion : Wir wollen Ihre Geschichte!

Neuss Geschichten und Anekdoten aus dem Leben der Züge werden gesucht. Auch wenn das Schützenfest nicht stattfindet – viel zu erzählen gibt es dennoch.

Das Schützenfest 2020 Ende August findet nicht statt. Aber dass die Neusser Schützen sich deswegen nicht unterkriegen lassen wollen, ist auch bekannt. Mit Geschichten aus den Schützenzügen soll der Festgedanke belebt werden. Einige Züge haben schon in ihre Unterlagen geschaut und dankenswerterweise Texte und Fotos geschickt. Wir wollen Geschichten erzählen, ob sie lustig, bewegend oder beides sind. Mehr als 300 Züge gibt es in Neuss, viele seit vielen Jahren schon, so dass da einiges an Geschichten und Geschichtchen zusammengekommen sein muss. Wenn Sie also aus dem Leben Ihres Schützenzuges erzählen wollen: Schreiben sie uns! An die Adresse aktion@ngz-online.de mit dem Stichwort „Anekdote“. Schicken Sie – wenn möglich – auch gern ein Bild (mit Einverständnis des/der Abgebildeten) dazu. Wir veröffentlichen beides in der Zeitung und auf NGZ-Online.