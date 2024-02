Von „Tonttu“ bis „Fene“ NGZ-Leser schlagen Namen für Rettungsboot vor

Eine lange Reise hat das neue Rettungsboot der Neusser Feuerwehr zuletzt auf sich genommen. Immerhin trat es den Weg aus dem finnischen Pargas an, um per Lkw und Fähre in seine neue Heimat gebracht zu werden. Der finale Standort, der Sporthafen in Grimlinghausen, ist seit rund einer Woche erreicht. Was allerdings noch fehlt, ist ein Name. Die Feuerwehr kümmert sich zwar selbst um die passende Bezeichnung ihres neuen Schmuckstücks, Inspiration gibt es nach einem entsprechenden Aufruf unserer Redaktion aber auch aus der NGZ-Leserschaft.