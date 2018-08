Neuss: NGZ-Leser mit Kritik und Lob für Schützenfilm "Stadt der Könige"

Neuss Im UCI fand jetzt die Neusser Uraufführung der WDR-Produktion „Stadt der Könige“ statt. Die Meinungen sind gemischt.

Noch bevor die WDR-Dokumentation „Stadt der Könige“ am Mittwoch, 22. August, um 22.55 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt wird, hatten NGZ-Leser jetzt in der UCI-Kinowelt die Gelegenheit, an der Neusser Uraufführung des Films über das Schützenfest teilzunehmen.

Der Dokumentation liegen etwa 120 Stunden Filmmaterial zugrunde, die Regisseur Claus Wischmann in den Monaten drehte, in denen er die Protagonisten seines Filmes begleitete. Zu ihnen gehört Streetworker Ridvan „Richie“ Ucar, der (angeblich) Schützenkönig werden will, die Schüler Max und Philip, die den „Triumphzug“ gründen wollen, Stephan Bovendschen, der das Gespann der Artillerie fährt oder der ehemalige Jägermajor, der in der Dokumentation sein letztes Jahr an der Spitze dieses Korps erlebt. Sie alle wurden mit der Kamera begleitet und befragt.