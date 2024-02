NGZ Karikaturist Wilfried Küfen zeichnet die Neusser mit spitzer Feder

Ist ein Thema gefunden, das seine Fantasie anregt, folgt erst eine Skizze, bevor der Künstler mit Tusche und Farbe auf Papier loslegt. Die Feinheiten sind es, die am Ende das Besondere ausmachen. Egal, wie sehr einen die spitze Feder trifft: Wer es als Figur in eine Karikatur von Wilfried Küfen geschafft hat, der stellt etwas dar in Neuss.