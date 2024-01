Veranstaltung in Neuss Gospel in der Christuskirche

(ubg) Die New York Gospel Stars sind wieder auf Deutschlandtournee und gastieren am Montag, 8. Januar, in der Christuskirche, Breite Straße 121 in Neuss. Seit mehr als 15 Jahren steht der Chor auf verschiedenen Bühnen und präsentieren ein facettenreiches Programm, das die Botschaft von Hoffnung und Vergebung und Liebe Gottes auch ohne die Sprache zu verstehen übertragen soll. Es erklingen beliebte Lieder und Gospel-Klassiker wie etwa „Walk in Jerusalem“, „God Is on Your Side”, „Down by The Riverside” und “Oh Happy Day” zu singen. Begleitet werden die Lieder durch Piano und Schlagzeug. Auch das Publikum wird immer wieder in die Performance eingebunden. Nach der Show gibt es einen Austausch. Wer den Termin in Neuss verpasst, hat die Chance, die Sänger noch an anderen Orten zu erleben: Denn ihre Tour umfasst rund 60 Termine. Am Donnerstag, 4. Januar, 19 Uhr, treten sie etwa in der Friedenskirche in Krefeld auf, am Samstag, 6. Januar, sind sie zu Gast im Savoy Theater in Düsseldorf, 19 Uhr und am Mittwoch, 10. Januar, 19 Uhr, in der Friedhofskirche an der Hochstraße in Wuppertal. Der Gospelabend in der Neusser Christuskirche beginnt um 18 Uhr, die Besucher werden aber bereits gegen 17 Uhr empfangen. Wer ein Ticket erstehen möchte, kann sie im Vorverkauf für 35 Euro beispielsweise online beim Ticketverkäufer Eventim erwerben. An der Abendkasse sind die Eintrittskarten für 38 Euro erhältlich – solange der Vorrat reicht.