Neujahrsschwimmen im Sandhofsee Cooler Start für Neusser Schwimmer

Ein gute Vorsatz im neuen Jahr konnte bereits am Montag umgesetzt werden: 54 Männer, Frauen und Kinder nahmen am traditionellen Neujahrsschwimmen im Sandhofsee am Wassersportzentrum teil. Die allermeisten von ihnen sollten nur wenige Sekunden im Wasser bleiben – das Wasser im Sandhofsee war ähnlich kalt wie die Luft. Zum Glück stellte der Tauchsportverein Pulchra Amphora die Umkleiden zur Verfügung und die Duschen in ihrem Vereinsheim.