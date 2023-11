Bald Teil des Verlagshauses GeraNova Bruckmann Neusser Reiseliteraturverlag Conbook will weiter wachsen

Reiseliteratur ist das Spezialgebiet des Conbook-Verlags mit Sitz am Marienplatz in Neuss – und in diesem Bereich möchte der Verlag weiterwachsen. Zum 1. Januar steht nun ein Paradigmenwechsel an: Das Conbook-Programm wird Teil des Verlagshauses GeraNova Bruckmann mit Sitz in München. Zeitgleich endet die Vertriebskooperation mit der MairDumont-Verlagsgruppe. Conbook-Verleger Matthias Walter blickt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurück.