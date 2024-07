Folgen des Herrenberg-Urteils Neusser Musikschule wird allen Honorarkräften Festanstellung anbieten

Anders gestaltet es sich in Neuss: Dort gibt es nach Angaben der Stadt gerade einmal 15 Prozent Honorarbeschäftigte. Letztere arbeiten meist mit kleinem Stundenumfang in Projekten – zum Beispiel in Kitas und Schulen. Dort sei die Flexibilität in der Planung ein Vorteil. Doch in Folge des Urteils möchte die Musikschule Neuss nun allen Honorarkräften eine Festanstellung anbieten. Eine Mehrheit der Honorarkräfte habe sich positiv dazu geäußert. Immerhin wäre die soziale Absicherung ein Vorteil. Auch seien die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst ein großes Plus, wie die Stadt ausführt. Die Musikschule erwartet so ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben und weniger Fluktuation als bisher bei Honorarkräften.