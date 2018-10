Neuss: Neusser-Mosaike-Tour führt in ehemalige Margarine-Fabrik

Neuss Die letzte Tour der Reihe „Neuss Mosaike“ führte die Teilnehmer an die Wolberostraße, wo bis 1935 Rama und Sanella produziert wurden. Heute ist dort eine Weinhandlung sowie Werkstätten und Probebühne des Landestheaters.

Die Margarine-Marken Sanella und Rama kennt jedes Kind. Sie gehören zur „Margarine-Union“ und wurden bis 1935 an der Wolbero-Straße produziert, und zwar in dem Gebäude, in dem heute die Weinhandlung Poertzgen ihre Geschäftsräume hat und in dem das Rheinische Landestheater (RLT) Werkstätten und Probenbühnen unterhält. Dieses interessante Ensemble war Ziel der letzten „Neusser Mosaike“ für dieses Jahr.