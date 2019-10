24-Jähriger leicht verletzt : Neusser kollidiert in Nettetal mit Radfahrer

Neuss/Nettetal Ein 83 Jahre alter Mann aus Neuss war am Dienstag in einen Verkehrsunfall in Lobberich (Stadtteil von Nettetal) verwickelt. Das teilte die Polizei mit.

Der Senior aus Neuss wollte um 7.25 Uhr in einem Kreisverkehr nach links abbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer, der die Straße überqueren wollte. Der 24 Jahre alte Fahrradfahrer, der nach Angaben der Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, stürzte daraufhin.

Der Mann konnte nach einer ambulanten Behandlung allerdings das Krankenhaus wieder verlassen.

