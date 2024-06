Konzertreise auch online Neusser Kammerorchester spielte in Kanada und den USA

die USA zurückgekehrt. Wer einen Eindruck von den Auftritten bekommen möchte, kann sich den Gottesdienst in „Grosse Point in Michigan USA“ auch online anhören. Begonnen hat das Neusser Kammerorchester seine Konzertreise allerdings in Kanada. Es startete mit einem Gottesdienst an Christi Himmelfahrt mit dem ausgezeichneten Chor der Christchurch Cathedral in Vicotira. Vor ausverkauftem Haus spielte das Orchester nach Berichten des Dirigenten Joachim Neugart ein Konzert für Orgel und Orchester in Parksville mit der dort ansässigen Organistin Jenny Vincent. Auf dem Programm standen ein Konzert für Orgel und Orchester von Carl Philipp Emanuel Bach sowie Werke von Finzi, Haydn und die Sinfonie in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Reise führte das NKO dann nach Grosse Point im US-Bundesstaat Michigan, um dort in der Grosse Pointe Memorial Church den Gottesdienst zu gestalten, anlässlich des letzten Sonntags von James Biery als Musikdirektor. Die Musik für den festlichen Gottesdienst umfasste das CPE-Bach-Orgelkonzert in Es, den größten Teil der Haydn-Missa Sancti Nicolai und ein „Veni Sancte Spiritus“ für Chor und Orchester (KV 47), das Mozart im Alter von erst zwölf Jahren komponierte. Den Gottesdienst kann man hier nachhören und -sehen: