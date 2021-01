Gesundheit in Neuss : Neusser Journalistin arbeitet an Insulin-Ratgeber mit

Neusser Journalistin arbeitet an Insulin-Ratgeber mit

Gesundheit in Neuss

Neuss Warum sollten nicht nur Diabetiker auf ihren Insulinspiegel achten? Und wie hilft die Low-Insulin-Methode beim Abnehmen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Düsseldorfer Diabetologe Stephan Martin im Buch „Wie Insulin uns alle dick oder schlank macht“, das er gemeinsam mit NGZ-Mitarbeiterin Julia Rommelfanger und Biologin Kerstin Kempf geschrieben hat.

Strukturiert ist das Werk in zwei Abschnitte. Im ersten Teil liefern die Autoren den wissenschaftlichen Hintergrund zum Hormon Insulin. Der zweite Abschnitt behandelt die Umsetzung in der Praxis. „Tipps zur richtigen Ernährung nehmen den größten Platz ein“, sagt Rommelfanger. „Darüber hinaus finden sich aber noch viele weitere Tipps für das alltägliche Leben. Zum Beispiel zu den Bereichen Bewegung, Schlaf, Stress oder Umwelteinflüsse.“ Es sei deshalb ein Buch für alle – vor allem für Menschen, die mithilfe des Insulinspiegels ihr Gewicht in den Griff bekommen möchten.