Kriminalpolizei ermittelt Toter Mann (80) aus Kanal geborgen

Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Mann, der im April 81 Jahre alt geworden wäre. „Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, betont Polizeisprecherin Claudia Suthor. Die Polizei gehe vielmehr von einem Unfall aus, der seine Ursache in einem internistischen Notfall gehabt haben könnte. Dann könnte der Rollstuhlfahrer schon tot gewesen sein, als er ins Wasser fiel. Die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet, sie müsse entscheiden, ob eine Obduktion vorgenommen werde. Die Feuerwehr, so teilte diese am Nachmittag mit, unterstützte den Rettungsdienst bei Bergungsmaßnahmen und übergab die Einsatzstelle danach an die Kriminalpolizei.