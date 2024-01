Publikation „NeussERLEBEN“ Neuss Marketing stellt neuen Reiseplaner vor

Alle Tipps sind mit entsprechenden Hinweisen auf weiterführende Informationen im Internet versehen. Die Broschüre ist in den Prospektständern von Neuss Marketing zu finden und liegt an zahlreichen Verteilstationen wie in Freizeit- und Kultureinrichtungen, Hotels oder Ämtern mit Publikumsverkehr zur kostenfreien Mitnahme aus. Darüber hinaus wird sie über das Jahr hinweg auf Messen und Stadtfesten verteilt und an interessierte Leser auf dem Postweg versendet. Zudem ist sie in der Tourist-Information in den Rathausarkaden erhältlich. Eine digitale Ausgabe steht unter www.neuss-marketing.de bereit.