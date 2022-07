Gebührenerhöhung in Neuss : Neuregelung fürs Anwohnerparken wirft Fragen auf

Meinung Neuss Das Anwohnerparken in Neuss wird drastisch teurer. Schneller als viele andere Städte in der Region beschließt die Ratsmehrheit deutliche Gebührenerhöhungen. Kommt die Erhöhung zu einer Unzeit? Und wie sozialverträglich sind die Regeln? Ein Kommentar.

Statt 30 Euro wird der Parkausweis für Anwohner in Neuss bald 120 Euro pro Jahr kosten, weitere Erhöhungen 2024 und 2026 sollen kommen. 120 Euro? In Düsseldorf sind es 25 Euro, in Krefeld 30,70 Euro, in Mönchengladbach 30 Euro, in Köln 30 Euro. Verrückt also, was da in Neuss passiert? Schließlich ist die Verkehrs- und Parksituation in den Großstädten in der Region teilweise sogar noch deutlich extremer als in Neuss.