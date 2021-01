Flüchtlings-Einrichtung in Neuss : Nur noch neun Corona-Fälle in der ZUE

Neuss Die Zahl der Infizierten in dem Flüchtlingsheim ist deutlich zurückgegangen. Zwischenzeitlich hatte es dort 93 Corona-Infizierte gegeben.

Bei der ersten Testung der Bewohner am 13. Dezember war bei 86 Menschen eine Infektion nachgewiesen worden. Daraufhin wurde die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gesetzt und ein Aufnahme- und Verlegungsstopp verhängt. Wenig später stieg die Zahl dann auf 93. Nach Bekanntwerden der ersten Fälle wurde in der Einrichtung, in der Menschen in acht Häusern leben, die über jeweils 126 Plätze verfügen, schnell reagiert: Das Personal wurde aufgestockt, die Öffnungszeiten der Sanitätsstation ebenso wie die des Kiosks im Haus ausgeweitet und ein Shuttleservice eingerichtet, um Bestellungen zu erledigen.