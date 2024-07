Vorstellung der Pläne im Bezirksausschuss Neugestaltung von Grefraths Ortsmitte nimmt Fahrt auf

Sollte der Bezirksausschuss am Dienstag, 2. Juli, der Beschlussempfehlung folgen und der Umsetzung beider Maßnahmen zustimmen, geht die Ausarbeitung des Gestaltungskonzeptes in die nächste Runde. In diesem Fall werden Anmerkungen und Hinweise aus dem Ausschuss in das Konzept einfließen und als Beschlussvorlage am 10. September dem Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität (APSM) vorgestellt. Sollte auch dort dem Konzept zugestimmt werden, erfolgt eine Vorstellung des Gesamtkonzeptes am 27. September im Rat.