Leuchtenberg-Areal in Neuss : Neues soziales Wohnprojekt des Bauvereins

Neuss In Kooperation mit der Stadt sollen an der Augustinusstraße Wohneinheiten für Menschen ab 55 Jahren entstehen. Wie das Konzept aussieht.

Auf dem früheren Leuchtenberg-Areal baut der Neusser Bauverein derzeit ein Wohnquartier mit sechs Mehrfamilienhäusern. In einem Haus soll gemeinsam mit der Stadt Neuss ein neues soziales Projekt realisiert werden. Dort, auf dem Gelände der ehemaligen Sauerkrautfabrik, entstehen bis zum Jahreswechsel 154 öffentlich geförderte und freifinanzierte Mietwohnungen. Anfang 2022 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Für die Vermietung eines der Mehrfamilienhäuser mit 21 öffentlich geförderten Wohnungen (Wohnberechtigungsschein A und B) will der Bauverein gemeinsam mit der Stadt Neuss ein Wohnprojekt realisieren. Das Konzept unter dem Titel „Soziale Hausgemeinschaft“ wurde in einem interfraktionellen Arbeitskreis von Mitgliedern des Sozialausschusses und Mitarbeitern des Sozialamtes erarbeitet. „Die Menschen werden in unserer Gesellschaft immer älter, haben aber gleichzeitig den Wunsch, möglichst lange selbstbestimmt zu leben“, sagt Bauverein-Vorstand Dirk Reimann. Genau dort soll das neue Projekt ansetzen. „Es richtet sich also an Menschen, die mindestens 55 Jahre alt sind. Ab diesem Alter, wenn man weiterhin selbstbestimmt wohnen möchte, ist unbürokratische Unterstützung oder Hilfe in manchen Lebenslagen oft wünschenswert“, sagt Projektleiter Thomas Hartig vom Neusser Bauverein. Und das müsse nicht ein sozialer Dienstleister übernehmen, sondern könne auch selbst organisiert werden.