Fünf Handlungsfelder Neues Konzept für ein nachhaltigeres Neuss

Die Stadt erstellt in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW eine Nachhaltigkeitsstrategie für Neuss. In den vergangenen Monaten wurde dafür eine Bestandsaufnahme vorgenommen, die jetzt den Mitgliedern der Steuerungsgruppe bei ihrem ersten Treffen vorgestellt wurde. „Nachhaltigkeit spielt in Neuss eine große Rolle und wird bereits auf vielen Ebenen aktiv gestärkt, darin bestätigt uns auch die Bestandsaufnahme. Gleichwohl zeigt sie uns auch, auf welchen Feldern wir noch mehr tun können und wollen. Der erste Austausch der Steuerungsgruppe hat schon viele gute Anregungen gebracht und macht Freude auf den weiteren Prozess“, sagt der Beigeordnete für Umwelt, Klima und Sport der Stadt, Matthias Welpmann.