Neues Klettergerüst für Dreikönigenschule : Acht Jahre ohne richtigen Schulhof

Die Schulleiterin der Dreikönigeschule, Sandra Marott, kann endlich den neuen Schulhof für die Kinder öffnen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Jetzt hat die Dreikönigenschule ein Klettergerüst am Übergangsstandort am Hammfelddamm bekommen. Doch die Schulleiterin will zurück ins Dreikönigenviertel.

Von Maike Münks

Das Klettergerüst auf dem Schulhof der Dreikönigenschule ist mit Ballons geschmückt und alle Schüler warten gespannt vor dem Absperrband. Denn was auf den ersten Blick nach einem normalen Schulhof aussieht, ist für die knapp 200 Schüler der Grundschule etwas ganz besonderes. Zuvor gab es hier nämlich keine Spielgeräte. Jetzt wurde der Schulhof aufgehübscht.

Eigentlich handelt es sich bei dem aktuellen Standort der Schule am Hammfelddamm nur um eine Übergangslösung, denn im Jahr 2012 wurde im Schulgebäude an der Weberstraße eine Belastung mit dem Giftstoff PCB festgestellt und die Schule ins Hammfeld ausquartiert. Geplant waren ursprünglich nur zwei Jahre im Provisorium, doch ein Neubau verschob sich immer wieder. Über acht Jahre sind vergangen, in denen die Schüler nur den Ersatzstandort mit dem tristen Schulhof kennengelernt haben. Zwar sei der Umzug in einen Neubau laut Schulleitung erst 2026 zu erwarten, aber die Schüler können sich nun über einen neuen Schulhof freuen.