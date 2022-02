Ehemaliges Toshiba-Gebäude in Neuss : Neues Impfzentrum steht fest

Neues Impfzentrum kommt nach Neuss. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Neuss Die langwierige Suche hat offiziell ein Ende: Der Rhein-Kreis impft künftig in ehemaligem Toshiba-Gebäude an der Hellersbergstraße in Neuss.

(jasi) Der Rhein-Kreis Neuss hat sein neues Impfzentrum gefunden – künftig werden sich Impfwillige an der Hellersbergstraße 2 bis 4 ihren Piks abholen. Die dortigen Räumlichkeiten wurden einst vom Technologiekonzern Toshiba genutzt, stehen aber aktuell leer. „Geplant ist, dass wir dort schnellstmöglich einziehen“ sagt Kreissprecher Benjamin Josephs. Der Mietvertrag – Eigentümer ist die „EVG Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Geschäfts- und Freizeitzentren“ – wurde am Montag unterzeichnet.

Bis zum offiziellen Start sind jedoch noch einige Umbauarbeiten nötig, die circa drei Wochen in Anspruch nehmen werden. Der Kreis geht aktuell davon aus, das neue Impfzentrum Anfang März in Betrieb nehmen zu können. Mit der Freigabe der Halle für den Schul- und Vereinssports wird etwa Mitte März gerechnet. Der „Umzug“ soll allerdings fließend erfolgen. Heißt: Im noch aktuellen Impfzentrum in der nur unweit entfernten Hammfeldhalle wird weiter geimpft, dort kann es nach Angaben des Kreises lediglich an wenigen Tagen zu leicht eingeschränkten Kapazitäten kommen. Die Auslastung dort halte sich aktuell jedoch ohnehin in Grenzen.

In den neuen Räumlichkeiten an der Hellersbergstraße steht eine Fläche von 1120 Quadratmetern zur Verfügung, dort sollen sechs Impfstraßen mit einer Kapazität von bis zu 5040 Impfungen pro Woche geschaffen werden. Der Mietvertrag geht bis zum Ende des Jahres.