Im Further Hof in Neuss Neues Format möchte „Unerzähltes“ auf die Bühne bringen

Bei der nächsten Veranstaltung, die im Further Hof der AWO Neuss am Freitag, 17. Mai, 18.30 Uhr, stattfindet, wird Renas Sido zu Gast sein: 2011 hat er sein Heimatland Syrien wegen des Krieges verlassen – die Erlebnisse seiner Flucht hat er auch in seinem Buch „Wo sind meine Olivenbäume“ veröffentlicht. Nun wird er bei „Untold“ von seinen Erfahrungen sprechen. Bewusst haben Elena und Şamil-Said Özçelik sich für ein Live-Format entschieden. „So können die Menschen sich gegenseitig kennenlernen und miteinander in den Dialog kommen“, sagt Özçelik. Denn im Anschluss gibt es eine Interview- und eine Frage-und-Antwort-Runde. Einladen möchten Elena und Şamil-Said Özçelik nicht nur Menschen aus der Region, sondern langfristig auch internationale Gäste. Aktuell stehen sie mit einem Mann in Kontakt, dem damals die Flucht aus der DDR gelang. Tickets für 16 Euro gibt es online unter untoldstorystage.de.