Vom Nordwesten Englands nach Neuss Britisches Flair am Glockhammer

Der Union Jack hängt schon an der Tür, sonst ist von außen noch nicht viel zu sehen vom Café, das Jimmy Baki demnächst am Glockhammer eröffnet. Jimmy, wie ihn hier in der Straße alle nur nennen, grüßt immer wieder Nachbarn und hält hier und da einen kurzen Schwatz. Auch in den Sozialen Medien ist er schon seit einigen Wochen unterwegs und macht die Neusser neugierig darauf, was da am Glockhammer entsteht.