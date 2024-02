Reformationskirche in Neuss Neues Chor-Projekt zwischen Klassik und Pop

Beim Auftakt des Chorprojekts ist die Stimmbildnerin Evelyn Ziegler dabei: Sie gibt einen Kurs in funktionaler Stimmbildung und wird die interessierten Sängerinnen und Sänger einstimmen. Denn zum Projektabschluss wird es auch einen Auftritt geben: Der ist am Sonntag, 28. April, 10.30 Uhr in der Reformationskirche. Ansonsten finden die Proben jeweils donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Reformationskirche am Berliner Platz statt. Wer Interesse hat, mitzumachen und noch weitere Informationen im Vorfeld benötigt kann sich an die Kantorin Katja Ulges-Stein wenden. E-Mail-Adresse: katja.ulges-stein@ekir.de. Auch Anmeldungen sind bei ihr möglich. Derzeit leitet sie noch ein weiteres Chorprojekt. „Elias“ soll im Rahmen der Kirchenmusikwoche aufgeführt werden.