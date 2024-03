Auch Vegane Kuchen und Gerichte „Kims Café“ mit Blick auf das Neusser Quirinus-Münster

Kim ist wieder da. Und mit ihr die vietnamesischen Frühlingsrollen, für die sie in Neuss bekannt ist, und der nicht weniger beliebte vegane Apfel-Birnen-Streusel. Die Vollblut-Gastronomin hat am vergangenen Samstag am Damenstift-Platz 1 „Kims Café“ eröffnet – quasi nur die Ecke rum von ihrer alten Wirkungsstätte, dem „Galerie Café Küppers“, das sie elf Jahre lang führte. Und doch liegt ein weiter Weg dazwischen. Ungefähr 1300 Kilometer – von Neuss nach Bayerisch Eisenstein und zurück. Sieben Monate hat sie es dort ausgehalten, dann war das Heimweh zu groß.