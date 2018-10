Neuss: Neues Bürgeramt wird Ende Oktober eröffnet

Ende der langen Wartezeiten in Neuss?

Neuss Das neue Bürgeramt der Stadt Neuss soll am Ende des Monats in Betrieb genommen werden. Wie das städtische Presseamt mitteilte, werden ab Dienstag, 30. Oktober, sämtliche Dienstleistungen des Bürgeramtes ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung angeboten.

Damit sollen lange Wartezeiten der Vergangenheit angehören. Termine können ab sofort online unter www.neuss.de/onlineportal, per Anruf unter 02131 903232 oder persönlich an der Infotheke im Rathaus, Markt 2 (Eingang 2) vereinbart werden. Für die Außenstellen Norf und Holzheim ist wie bisher eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Termine können für bis zu zwei Wochen im Voraus vereinbart werden. Sollte das Terminangebot ausgebucht sein, werden am nächsten Tag neue Termine freigegeben.