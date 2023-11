Umzüge und Neueröffnungen in Neuss Viel Veränderung im Rheinpark-Center

Das Weihnachtsfest wirft auch im Rheinpark-Center bereits seine Schatten voraus. Geschäfte weisen auf besondere Deals für die besinnliche Zeit hin, auch reichlich Adventsschmuck in Form von Kugeln, Lichtern und Tannengrün sind bereits platziert. Es gibt aber auch Entwicklungen in dem Einkaufszentrum an der Breslauer Straße, die noch nicht derart plakativ daherkommen – die Stammbesucher allerdings erfreuen dürften. So stehen eine ganze Reihe von Maßnahmen an, die vor allem ein Ziel verfolgen: Kostenpflichtiger Inhalt Die Verringerung der Leerstand-Quote, die sich in den vergangenen Monaten und Jahren durch mehrere Schließungen immer weiter verschärft hat.