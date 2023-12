Neueröffnungen in Neuss Hoffnung für den Glockhammer

Die Glocken, die als Weihnachtsschmuck am Kopf der Straße aufgehängt wurden, haben durchaus metaphorischen Charakter. Denn am Glockhammer könnten womöglich Zeiten des Aufschwungs eingeläutet worden sein. Wegen mehrerer Leerstände – dazu zählt unter anderem der frühere „Unverpackt“-Laden – genießt die Straße abseits der Haupteinkaufszone Sorgenkind-Status. Immerhin zwei Leerstände konnten zuletzt aber beseitigt werden. Kostenpflichtiger Inhalt An der Hausnummer 22 hat zuletzt das „Village Café Neuss“ eröffnet, wo man klassische englische Spezialitäten genießen kann. „Der Start war wirklich gut, viele Gäste wollen es ausprobieren“, sagt Inhaber Jimmy Baki, der die Lage am Glockhammer als „perfekt“ bezeichnet.