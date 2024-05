Neueröffnung "Da Claudio" Ein Stück Italien in Neuss

Claudio Castellano ist mit 16 Jahren nach Deutschland gezogen. 20 Jahre hat er in der Gastronomie gearbeitet, bevor er Grafikdesigner wurde. „Nebenbei hat er immer Musik gemacht. Er spielt Gitarre, Klavier und Bass. Aktuell lernt er Saxofon“, weiß Rizzo zu berichten. Sie selbst ist in Deutschland geboren, dann aber bei ihrer Großmutter in Italien aufgewachsen: „Bei meiner Nonna habe ich das Kochen gelernt.“ Sie scheinen sich gut zu ergänzen: „Beim Kochen wechseln wir uns ab. Immer wie es gerade passt.“ Einmal im Monat findet ein italienischer Abend statt. Außerdem gibt es in dem Café einmal in der Woche abwechselnd Livemusik oder Karaoke. Auch kennengelernt haben sie sich über die Musik – als Simona Rizzo ihren heutigen Partner für eine Silberhochzeit als Musiker gebucht hat. Gefunkt habe es erst einige Jahre später. Ein Paar sind die beiden seit 2020.