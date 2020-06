Auf dem Neusser Hauptfriedhof : Neuer Verein für die alte Kapelle

Neuss Erst kürzlich ist das undichte Dach der Kapelle auf dem Hauptfriedhof repariert worden. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind jedoch notwendig. Dazu soll jetzt ein neuer Verein gegründet werden.

Das Komitee des NBSV legt alljährlich am Vormittag des Schützenfest-Samstages vor der Kapelle einen Kranz nieder. „Bislang war die Türe stets verschlossen und wir standen davor. Dies soll in Zukunft in der Kapelle geschehen“, so der Gedanke von Markus Jansen, Mitglied des NBSV-Komitees. Großen