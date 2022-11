Aluminium-Unternehmen in Neuss : Alunorf hat einen neuen technischen Geschäftsführer

Neuss Personalwechsel bei Alunorf: Mathias Monjé wird ab 1. November neben dem Kaufmännischen Geschäftsführer Oliver Hommel die technische Leitung des weltweit größten Aluminiumschmelz- und Walzwerks übernehmen.

In seiner letzten Position war er Managing Director bei den Novelis Werken in Koblenz und Voerde. Das Werk in Koblenz hat mit mehr als 1300 Mitarbeitern, vier Gießanlagen, einer Warm- und einer Kaltwalze auch Parallelen zur Alunorf. Dazu kommt das „Plate Department“ in Koblenz sowie die Gießerei in Voerde. Davor war Mathias Monjé drei Jahre beim Aluminiumproduzenten Aleris Rolled Products Germany GmbH als Geschäftsführer tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er beim Automobilzulieferer Getrag, wo er mehr als 16 Jahre in verschiedenen Positionen in Deutschland, Großbritannien und China im Einsatz war.