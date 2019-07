Neuer Studiengang in Neuss : RFH startet digitale Bildungsoffensive

Der Studiengang startet im Oktober 2019. Foto: RFH Neuss

Neuss Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Mit der IHK Mittlerer Niederrhein hat die Rheinische Fachhochschule (RFH) einen neuen Studiengang entwickelt. Er gilt in dieser Form als bundesweit einzigartig. Start ist in Neuss.

Mit dem neuen Studiengang „Digital Transformation Management“, der zum Wintersemester 2019/20 am Standort Neuss der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln startet, wird die Quirinus-Stadt ein Alleinstellungsmerkmal bekommen. Das erklärt Werner Bruns, Professor an der RFH. Der zusammen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein entwickelte Zertifikatsstudiengang sei „in dieser Form zumindest bundesweit einzigartig“. Mit dem Angebot möchte auch die Stadt wuchern und mit Blick auf den Gründungsstandort Neuss Strahlkraft nach außen entwickeln und die Digitalisierung vorantreiben. Deshalb wurde eine Kooperation mit der RFH vereinbart, über den Fortgang informiert Wirtschaftsförderer Andreas Galland die Politik regelmäßig im Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss.

„Digital Transformation Management“ klingt erstmal sperrig. Mit dem Angebot soll an die Veränderungen, die der Einzug der Digitalisierung in die Arbeitswelt mit sich bringt, angeknüpft werden. Der Studiengang besitzt im Kern eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung. Zugleich integriert er Themen aus den Sozialwissenschaften. Es geht darum, die digitale Transformation in möglichst allen Facetten abzubilden und zu verstehen. „Nur ein tiefgreifendes Verständnis vom kulturellen, technischen und sozialen Wandel erlaubt es, zukunftssichere Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen“, erklärt Bruns. Dazu bedürfe es eines integrativen Studiums, das die Bereiche Kultur, Gesellschaft, Ethik und Technologie umfasse. Bruns leitet das für den Studiengang zuständige Europa-Institut für Erfahrung und Management Metis an der RFH.

Info Institutsleiter spricht von „großer Nachfrage“ Nachfrage Zahlen nennt die RFH erst nach Ende der Anmeldephase im September. Institutsleiter Werner Bruns spricht von „großer Nachfrage“. RFH Sie ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule in privater gemeinnütziger Trägerschaft.

Werner Bruns ist überzeugt, dass die Bedeutung eines „Digital Transformation Managers“ in Unternehmen in Zukunft an Bedeutung gewinne. Vertrieb, Strategie und Personal – angesiedelt sieht er ihn zwischen diesen Bereichen. Viele Unternehmen hätten allerdings noch Nachbesserungsbedarf. Es gehe zudem darum, wie globale Trends in Unternehmen hinein wirken. „Man muss zum Beispiel sehen, wie sich Trends entwickeln und welche Bedürfnisse ein Unternehmen hat“, sagt Bruns.

NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart betonte in einer Videobotschaft anlässlich des bevorstehenden Starts des neuen Studiengangs am RFH-Standort in Neuss, wie wichtig es sei, „die Kompetenz für den digitalen Wandel zu verstärken“. Dazu bedürfe es entsprechender Bildungs- beziehungsweise Weiterbildungsangebote auch im akademischen Bereich. Dies sei wichtig, um die „Chancen der Digitalisierung“ noch besser „nutzbar machen zu können“.

Im Zertifikatsstudiengang sollen die Studierenden Trends erforschen, neue Geschäftsmodelle, Innovations- und Finanzierungskonzepte entwickeln, Kommunikationsstrategien erlernen und sich mit ethischen Standards und Qualitäten für die Führung im digitalen Zeitalter beschäftigen. Der Studiengang ermöglicht zwei aufeinander aufbauende Zertifikatsstufen. Er richtet sich an Unternehmen, die ihren Fachkräften eine Weiterbildung ermöglichen möchten, Master-Studierende und Bachelor-Absolventen.