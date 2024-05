Brauchtum in Neuss Elvekum hat einen neuen Schützenkönig

Lars ist Mitglied im Zug „Elvekumer Jonge“ und hat bereits mit jungen Jahren bei den Edelknaben sowie Tellschützen in Elvekum mitgemacht. 2010 wurde er Edelknabenkönig und konnte erste Königsluft schnuppern. Beruflich ist er als Verkaufsleiter bei einem Autohaus in Moers tätig. Seine Königin befindet sich derzeit noch im dualen Masterstudiengang an der Internationalen Business School und arbeitet im Bereich Verkauf. Wohnhaft ist das Königspaar in Meerbusch, doch über die Kirmestage wird man sich in Elvekum bei den Eltern einquartieren. Die Königsresidenz wird über die Schützenfesttage an der Gaststätte „von Zons“ errichtet.