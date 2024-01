Hightech am Neusser Lukaskrankenaus Dieser Roboter ist Herzenssache

Den Roboter gibt es noch in Frankreich, Italien, Polen und Südafrika. Ein echtes Unikat ist jedoch die Schaltzentrale, denn „die gibt es nirgendwo sonst auf der Welt“, so der Chefarzt. An diesem Arbeitsplatz kommt alles zusammenkommt, was für eine moderne Diagnostik und Therapie notwendig ist: Ultraschall, Röntgen, optische Bildgebung, Druckmessungsverfahren. Die verschiedenen Komponenten hat der Professor mit seinem Team wunschgemäß zusammengestellt: In der Mitte die Konsole der französischen Firma Robocath mit den Joysticks, rechts und links die Bedienanlagen des Röntgen, der intravasalen Bildgebung und die Module für die Druckmessung. Und der Großbildschirm bietet den perfekten Überblick. Ein weiterer Bildschirm hängt direkt im Eingriffsraum. Das Setup der Anzeigen auf dem Monitor kann, je nach Eingriff und Bedarf, individuell konfiguriert werden.