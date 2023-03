Rettungskräfte in Neuss Zuwachs für die Hundestaffel der Feuerwehr

Von „herkömmlichen“ Spürhunden, die in der Neusser Feuerwehr seit 2018 eingesetzt werden, unterscheiden sich Mantrailer-Hunde insofern, dass sie den individuellen Geruch einer Person aufnehmen und gezielt verfolgen können, anstatt einer Fährte am Boden zu folgen. „Damit können sie vermisste Personen auch in Gebäuden oder bei dichter Bebauung aufspüren, weil sie Geruchspartikel zum Beispiel auch an Hausmauern erschnuppern“, erklärt die Neusser Feuerwehr in einer Mitteilung auf ihrem offiziellen Facebook-Account.