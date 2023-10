Neusser Unternehmen Neuer Recyclingofen bei Alunorf in Betrieb genommen

In Deutschland werden bereits über 90 Prozent der Aluminiumverpackungen recycelt. Alunorf spielt in diesem Kreislauf eine zentrale Rolle: Jede zweite Getränkedose in Europa stammt nach Angaben des Unternehmens aus Vormaterial, das in Norf gegossen und gewalzt wurde. Darüber hinaus ist das Norfer Aluminium Grundstoff für weitere Zukunftsprodukte – wie leichte Karosserieteile und Batteriefolien. „Wir wollen, dass Aluminium so ressourcenschonend wie möglich und hier vor Ort hergestellt wird. Unseren Recyclinganteil stetig weiter zu erhöhen – das ist das, was uns antreibt”, sagt Oliver Hommel, kaufmännischer Geschäftsführer der Alunorf. Das Unternehmen hat sich in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ehrgeizige Ziele gesteckt: „Bis 2026 wollen wir gegenüber 2015 bis zu 30 Prozent weniger CO 2 ausstoßen. Recycling ist dafür unser wichtigster Hebel, denn Kreislaufmaterial benötigt nur rund fünf Prozent der ursprünglich für die Aluminiumerzeugung benötigten Energie. Je mehr Recyclingaluminium wir einsetzen, desto nachhaltiger und zukunftsfähiger ist unser Aluminium“, sagt Mathias Monjé, technischer Geschäftsführer der Alunorf.