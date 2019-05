Am Blankenwasser in Neuss : Neuer Open-Air-Club startet am Sonntag in die Saison

Neuer Open-Air-Club startet am Sonntag in die Saison

Am Blankenwasser in Neuss

Neuss Zweimal musste die Eröffnung witterungsbedingt verschoben werden, aber jetzt kann es losgehen. Der neue Open-Air-Club „Am Blankenwasser“ startet am Sonntag, 2. Juni, in die Saison. Dann wird im Neusser Süden wieder gefeiert.

Es wird gehämmert, der Eingang wird hergerichtet und die Blumen-Dekoration fürs Gelände wird zurechtgebunden. Der neue Open-Air-Club „Am Blankenwasser“, der die Nachfolge der „Kiesgrube“ antritt, putzt sich für den Saisonstart am Sonntag, 2. Juni, heraus. Betreiber Frank Klement dreht eine Runde über das Gelände an der Ecke Am Blankenwasser/Sudermannstraße. Zweimal musste die Eröffnung bereits witterungsbedingt verschoben werden – und damit auch der Feinschliff im neugestalteten Open-Air-Club. „Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Klement. Strahlender Sonnenschein und bis zu 30 Grad sind für Sonntag angesagt. „Besser geht’s kaum. Aber egal, wie warm es wird, Hauptsache, die Sonne scheint.“

Aber so echte Urlaubsgefühle zum Ibiza-Sound kommen natürlich bei entsprechenden Temperaturen umso eher auf. Gefeiert wird von 12 bis 22 Uhr, für die passende Musik sorgen Dubfire, Ilario Alicante, Gregor Tresher und Arado b2b Khaan. Der Eintritt kostet 19 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Tageskasse. Wer die Tickets vorab beziehen möchte, wird unter www.amblankenwasser.com im Internet fündig.

Adresse Der Open-Air-Club befindet sich an der Ecke Am Blankenwasser/Sudermannstraße. Er tritt die Nachfolge der „Kiesgrube“ an, die dort bis Saisonende 2018 beheimatet war, und möchte an deren Tradition anknüpfen.

Auch am Line-up für die nächsten Veranstaltungen wird bereits gearbeitet. Gut möglich, dass es schon am 9. Juni im neuen Open-Air-Club weitergeht. „Das entscheiden wir witterungsbedingt“, erklärt Klement. Informiert wird die Party-Gemeinde über die Facebook-Seite des Clubs, der im Wesentlichen an das Konzept aus den vergangenen Jahren anknüpft. Und das aus gutem Grund: Die Adresse in Neuss hat sich in Szenekreisen etabliert, die Besucher kamen nicht nur aus dem näheren Umland, sondern auch aus den Benelux-Ländern. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Im Gegenteil: Eine Tradition soll unter neuem Namen fortgesetzt werden.