Neue Betrugsmasche : „Neuer“ Nachbar bittet ältere Frau aus Neuss um Hilfe

Neuss Ein Mann - angeblich ein neuer Nachbar - nutze die Hilfsbereitschaft einer älteren Dame in Neuss aus. Vor dieser Masche warnt nun die Polizei.

Ein unbekannter Mann klingelte am Donnerstag, 17. März, gegen 16 Uhr bei einer älteren Neusserin an der Lauvenburger Straße. Er sei ein neuer Nachbar, so der Mann, und habe sich leider ausgesperrt, teilte die Polizei mit. Den Schlüsseldienst könne er im Moment nicht bezahlen, und bat sie, ihm Geld zu leihen, das er ihr alsbald zurückzahlen wolle.