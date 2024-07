Angebote in Neuss Musik machen mit Babys

(ubg) Schon Babys können in der Neusser Musikschule die Welt der Melodien, der Klänge und der Töne entdecken: Denn im September beginnt im Romaneum eine neue Kursreihe, die sich speziell an Babys im Alter von acht Monaten richtet. Gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson, werden sie spielerisch mit Instrumenten musizieren, tanzen und singen. Der Babykurs ist dabei eines von zwei neuen Formaten, das die Musikschule ab September innerhalb ihrer Musikwiese anbietet. Die richtete sich bisher an Kleinkinder und ihre Eltern: Durch Animation und Imitation sollen die Kleinen einen Zugang zur Musik bekommen, darüber hinaus bekommen auch Eltern Anregungen und auf Wunsch auch Material an die Hand, um auch zu Hause gemeinsam mit ihrem Kind Musik machen zu können. Während der Babykurs das Angebot der Musikwiese erstmalig auch für unter Einjährige anbietet, gibt es eine weitere Neuerung. Ab sofort gibt es für Kinder ab drei Jahren den Kurs „Musikwiese im Wald.“ Der Fokus liegt dabei auf der Natur. Beim Waldkurs erleben die Kinder ihre Umwelt in Kombination mit musikalischen Klängen.