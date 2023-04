Ein Rückblick auf 2022 Kulturjahr mit Herausforderungen

Das Layout orientiert sich an der Form des Vorjahres. Neben großen Fotografien gibt es ausführliche Texte, die die 21 Institute – darunter sowohl städtische als auch nicht-städtische“ – unterteilt nach Kategorien wie etwa „Bildende Kunst“, „Tanz“ oder auch „Musik“ vorstellen. Abgetrennt davon ist eine Info-Spalte, die wichtige Fakten von dem Fließtext abgrenzt: Dazu gehören etwa Kontaktdaten, Förderer oder auch die Nutzerzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die waren auch 2022 noch von der Coronapandemie geprägt. Besonders in der ersten Jahreshälfte kehrte das Publikum nur zögerlich in die Veranstaltungssäle zurück. „Die Verunsicherung haben wir zum Beispiel noch beim Shakespearefestival gemerkt“, erinnert Benjamin Reissenberger. Ganz anders sieht es in diesem Jahr aus: Schon unmittelbar nach dem Start des Kartenvorverkaufs kann der Kulturamtsleiter von ausverkauften Shakespeare-Veranstaltungen berichten. „Wir haben 2022 auch gemerkt, dass es die jüngeren Zuschauer waren, die schneller zurückgekehrt sind“, sagt Zangs und nennt beispielhaft den Vergleich zwischen Tanzwochen und den Zeughauskonzerten mit einer eher älteren Zuschauerschaft.