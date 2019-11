Bewegungsangebot in Neuss : Neuer Kletterparcours für Clarenbach-Schule

Neuss Neben dem defekten Kletterparcours soll auch die marode Baumstamm-Sitzgruppe erneuert werden.

Schüler müssen sich mehr bewegen. Zu diesem Ergebnis ist eine gerade vorgelegte Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gekommen. Und da Bewegung gut tut, sollen die Anreize an den Neusser Schulen verbessert werden – und der Nachwuchs schon möglichst früh angesprochen werden. Darauf hat sich die Politik in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses verständigt. Schnellstmöglich gehandelt werden soll auf dem Schulhof der Adolf-Clarenbach-Schule. Dort soll der Kletterparcours ebenso erneuert werden wie die Baumstamm-Sitzgruppe. Dafür hatten sich CDU und Grüne in einem gemeinsamen Antrag starkgemacht.