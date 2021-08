Bürgerbeteiligung in Neuss : Neuer Flächennutzungsplan ist rechtswirksam

Bürgerbeteiligung in Neuss

Neuss Der neue Flächennutzungsplan für Neuss ist von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt und damit rechtswirksam. Das teilt die Stadt mit. Sieben Jahre wurde daran gearbeitet.

Ende Januar hatte der Haupt- und Sicherheitsausschuss den neuen Plan beschlossen. Im Unterschied zu Bebauungsplänen, die üblicherweise für Teilbereiche einer Stadt erstellt werden, gelten Flächennutzungspläne für das Gesamtgebiet einer Stadt, das sind in Neuss fast 100 Quadratkilometer. Dort werden alle Arten von Bauflächen, wie Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Flächen für den Allgemeinbedarf, Gewerbegebiete und Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel oder die Ski-Halle dargestellt. Nicht bebaute oder zur Bebauung vorgesehene Flächen gliedern sich in Flächen für die Landwirtschaft, Flächen für Wald, Grünflächen, Wasserflächen und so weiter. Darüber hinaus sind dort auch festgesetzte Überschwemmungs-, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete sowie Wasserschutzzonen gekennzeichnet.