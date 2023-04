Veranstaltung in Neuss Neuer Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft

Da ist die Evangelische Kirchengemeinde Kaarst schon weiter. Carl-Dietrich Sander, Mitinitiator des Treffens in der Kreuzkirche, ist Unternehmerberater und Mitgründer des Gesprächskreises „Kirche Klima Wirtschaft“. Im Sommer 2022 trafen sich drei Gemeindemitglieder, die alle in der Wirtschaft tätig sind, im Eiscafé. Sie wollen den Dialog zwischen beiden fördern und haben das Thema Klimakrise an den Anfang gestellt. In den Auftaktveranstaltungen ging es darum, die kirchlichen Gebäude klimaneutral zu ertüchtigen. Das nächste Treffen der 17 Aktiven und ebenso vieler Interessierter steht am 15. Mai an.