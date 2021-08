Wahlen in Neuss : Neuer Bundesverband von Lack-Experten gegründet

Der Vorstand (v.l.): Rainer Hansen, Detlef Peltzer (beide 1. Vorsitzende), Angelika Busch (Kassiererin) und Bernd Hoffmann (2. Vorsitzender). Foto: Walter Foto: Wolfgang Walter

Neuss Am Dienstag wurde in Neuss der Bundesverband für Lack- und Karosserieinstandsetzung sowie Smart-Repair-Technologien gegründet. Was für Ziele verfolgen die Verantwortlichen?

Die Freude bei Ideengeber Detlef Peltzer, Geschäftsführer der LPS Service Center Gruppe, ist groß. Der Grund: Am Dienstag wurde in Neuss der Bundesverband für Lack- und Karosserieinstandsetzung sowie Smart-Repair-Technologien gegründet. Peltzer erkannte die große Nachfrage und machte es sich zur Aufgabe, die Interessen unter anderem von Lack- und Karosserie-Experten, Herstellern sowie Lieferanten durch einen neuen Verband besser zu bündeln.